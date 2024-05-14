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الثلاثاء 14/مايو/2024 - 08:41 م 5/14/2024 8:41:53 PM

فى خطوة تاريخية مهمة، يأتى قرار مصر بالانضمام إلى الدعوى القضائية التى أقامتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب الأحداث الدامية التى وقعت فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. يعتبر هذا القرار تأكيدًا على الدور التاريخى لكل من مصر وجنوب أفريقيا فى دعم القضية الفلسطينية ونضالها ويشهد على التزامها الدائم بدعم الشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل تحقيق حقوقه الوطنية والإنسانية. لقد تمثل ذلك جليًا فى الدعم السياسى والدبلوماسى الذى قدمته مصر للقضية الفلسطينية، بدءًا من اتفاقيات أوسلو فى التسعينات وحتى الجهود المستمرة لإحلال السلام فى المنطقة. وتعد مصر أحد أهم الوسطاء فى مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

مصر لعبت أيضًا دورًا مهمًا فى تحقيق المصالحة الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني، وذلك من خلال استضافتها لمفاوضات المصالحة بين حركتى فتح وحماس فى القاهرة والتى أفضت فى النهاية إلى توقيع اتفاق المصالحة فى عام 2011. وقد شهدت مصر أيضًا عدة جولات من المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية المختلفة بهدف تحقيق المصالحة والوحدة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

أما جنوب أفريقيا فتشتهر بدورها الفعال والمؤثر فى دعم القضية الفلسطينية ومكافحة العنصرية والظلم الاجتماعى والسياسى. بفضل النضال الشجاع والمثابرة، تمكن الشعب الجنوب أفريقى من القضاء على نظام الفصل العنصرية المستبد الذى كان يحكم البلاد، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

منذ تحقيق الحرية والديمقراطية فى جنوب أفريقيا، وجدت الحكومة الجنوب أفريقية نفسها فى موقف قوى لدعم القضية الفلسطينية ونضالها من أجل الحرية والعدالة. تعرف الحكومة الجنوب أفريقية جيدًا معاناة الشعب الفلسطينى وتشاركهم الرؤية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وفى هذا السياق، أقامت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل لمساندتها الشعب الفلسطينى والوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان التى يتعرض لها الفلسطينيون فى الأراضى المحتلة. تتضمن الدعوى القضائية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل إسرائيل، وتطالب بتحقيق العدالة وتعويض.

وتعتبر خطوة انضمام مصر للدعوى القضائية التى أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل خطوة هامة ومؤثرة. فمصر، بوصفها إحدى الدول العربية والإسلامية الكبرى وجارة إسرائيل، تمتلك تأثيرًا كبيرًا فى المنطقة وتاريخًا طويلًا فى دعم القضية الفلسطينية.

بانضمامها للدعوى القضائية، تعزز مصر موقفها المبدئى فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى وإحقاق العدالة. تعكس هذه الخطوة التزام مصر بمبادئ القانون الدولى وحقوق الإنسان، وتعزز جهود المجتمع الدولى فى محاسبة المسئولين عن الانتهاكات وإنصاف المتضررين.

ويعكس انضمام مصر للدعوى القضائية ضد إسرائيل تاريخ الدور المصرى والجنوب أفريقى فى دعم القضية الفلسطينية ونضالها. تلك الخطوة تعزز الجهود العالمية لتحقيق العدالة وتعويض المتضررين، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة. وكل ذلك يفسر الرعب الذى أصاب إسرائيل من القرار المصرى الذى يعد خطوة كبيرة لكبح جماح الصهاينة، وإدانة الإبادة الجماعية التى تمارس ضد الشعب الفلسطينى.

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