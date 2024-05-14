انخفاض أسعار الدواجن لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أشهر

شهدت أسواق الدواجن والبيض في الاسواق انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض، بينما استقرت أسعار الفراخ.

تفاصيل الانخفاض:

سجل سعر كرتونة البيض بالمزرعة: البيض الأبيض: 115 جنيهًا. البيض الأحمر: 120 جنيهًا. البيض البلدي: 125 جنيهًا.



وتعتبر هذه الأسعار أدنى مستوى للبيض منذ 6 أشهر.

أما بالنسبة للفراخ:

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع: تسليم أرض المزرعة: 77 - 78 جنيهًا للكيلو. المستهلكين: 85 - 83 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار الفراخ الساسو في المزارع: تسليم أرض المزرعة: 95 - 96 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع: تسليم أرض المزرعة: 74 - 76 جنيهًا للكيلو.



يُذكر أن أسعار الفراخ وصلت إلى مستويات قياسية خلال شهر رمضان الماضي، حيث تجاوز سعر الكيلو 105 جنيهات للمستهلكين، بينما يبلغ السعر الحالي 85 جنيهًا للكيلو.

ويرجح الخبراء أن يستمر انخفاض أسعار البيض خلال الفترة القادمة، بينما تستقر أسعار الفراخ.

البيض:

البيض الأبيض: تراوح سعر الكرتونة بين 115 و 120 جنيهًا للمستهلك.

البيض الأحمر: تراوح سعر الكرتونة بين 120 و 125 جنيهًا للمستهلك.

ملاحظات هامة: