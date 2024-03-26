مسلسل لحظة غضب في أسبوعه الثاني والأخير|رفض التبعية وعلامات شر الحليم إذا غضب

استمرت صبا مبارك في الأسبوع الثاني والأخير من أحداث مسلسل “لحظة غضب” في محاولاتها لاستعادة حياتها الطبيعية، وسط سيل من الشكوك والمراقبة من أهل زوجها التي قتلته خاصةً شقيقه، وتوقفت تلك المحاولات لفترة بعد ترقب علي قاسم لها واحتفاظه بفيديو موثق للحظة جريمتها.

مساومات بين صبا مبارك وعلي قاسم

قام علي قاسم بمساومة صبا مبارك ببعض المهمات مقابل تسليمها مقطع الفيديو، وفي أقصى مراحل التوتر والخوف وافقت صبا على تنفيذ مهماته.

نفذت صبا مبارك المهمة الأولى والثانية، وانقلب حالها رأسًا على عقب تحولت إلى شخص قوي واثق من نفسه يشعر بأهميته في الحياة، والأهم أنها تستطيع تنفيذ الصعاب على عكس ما كان يحدثها زوجها محمد فراج دائمًا بأنها لا تستطيع القيام بشيء سوى الطبخ.

الصدفة تجعل من صبا مبارك شخص آخر

بين تلك الأحداث التي جعلت من صبا مبارك شخصٍ آخر تعلم بالصدفة زواج محمد فراج من أمرأة ثانية ولديه منها بنت، يزيدها الأمر قوة وتحدي لأهله ويجعلها أقسى في رد الفعل، لا تهتم بردود فعلهم وأعينهم التي تضع آلاف من علامات الاستفهام.

تزداد الشكوك عند محمد شاهين شقيق محمد فراج حول حقيقة قتل صبا مبارك له، خاصة عند العثور على جثة محمد فراج ووجود فيديو مصور من كاميرات مراقبة أحد الشوارع يثبت ذهاب صبا بسيارتها لإخفاء الجثة في النيل.

تظهر صبا في عزاء زوجها بكل قوة وثبات دون اهتزاز أو أي مشاعر تجاه رحيل زوجها على عكس أهله وزوجته الثانية، وتحدث مواجهة عاصفة بين محمد شاهين وصبا يواجهها فيه بتهمة قتل محمد فراج وبالفعل اعترفت له ليقوم دون تفكير برفع المسدس في وجهها لتعيد صبا مشهد قتل زوجها وتضرب محمد شاهين على رأسه بـ"النشابة".

انتهت أحداث مسلسل لحظة غضب بدخول صبا مبارك السجن بتهمة إخفاء جثة زوجها، ولم يثبت عليها تهمة القتل لأنه توفى بسبب غيبوبة السكر، أما شقيقه محمد شاهين تم إنقاذه وتزوج من زوجة محمد فراج الثانية وطلّق زوجته بعد علمه بخيانتها.

لم تهتز صبا بدخولها إلى السجن بل شعرت بالقوة ولأنها للمرة الأولى تقوم بما تريده دون تدخل من أحد ولا مكان للتعليقات السلبية والعيون التي تطعنها بنظرات الشفقة والضعف.

يتناول المسلسل نوبات الغضب والتوتر التي تنتاب الشخص وتجعله هزيل الشخصية متذبذب التصرفات، خاصةً حين يعاني من المعاملة السيئة والقاسية ممن حوله، الذين ينظرون إليه دائمًا بأنه فاشل صعب التعلم ولا يعتمد عليه، كل تلك العوامل تجعل الشخصية تعاني من هشاشة نفسية ضخمة غير قادرة على التصرف فعليًا وخائفة من كل شيء.

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.