مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة| القبض على رشدي الشامي والإفراج عن أحمد داش

تناولت الحلقة الأخيرة من أحداث مسلسل مسار إجباري عدد من الأحداث المتصاعدة بدايةً من الإفراج عن أحمد داش بعد تقديم عصام عمر جميع الأدلة التي تدين د. صفوت ومجدي حشيش .

كما قدم عصام عمر تسجيل صوتي لـ د. صفوت وهو يعترف بقتل حبيبة، عندما قام باستدراجه برفقة شقيقه وقاما بالضغط عليه إلى أن اعترف بكامل جريمته.

برر د. صفوت قتله لحبيبة دفاعا عن حياته، بعدما أصرت على تقديم أبحاث الأدوية المغشوشة للنيابة، الأمر الذي يشكل خطرًا على حياة د. صفوت بسبب امتلاك مجدي حشيش عدد من الأسهم في تلك الشركات وقام بتهديده بالقتل في حال ذهاب تلك الأبحاث إلى النيابة.

أدانت جميع الأدلة كلا من مجدي حشيش د. صفوت وسناء وحُكم عليهم بالسجن وتم الإفراج عن أحمد داش الأمر الذي زاد الثقة بينه وبين عصام عمر وازداد فخرًا به وبحبه له.

احمد داش خلف القضبان

استطاع أحمد داش وعصام عمر جمع الأدلة حول إدانة د. صفوت في مقتل حبيبة الكردي، حيث استدرجاه في مكانهم السري الذين يجتمعون فيه، وبالضغط عليه اعترف بجريمته.

تم تسجيل اعتراف د. صفوت بقتله لحبيبة بأمر من النيابة وقاما عصام عمر وأحمد داش بإتمام كامل الإجراءات بنجاح، وقدم عصام عمر الدلائل في الوقت المناسب للدفاع عن شقيقه أحمد داش.

ينتمي مسلسل مسار إجباري لنوعية 15 حلقة والتي ستعرض يوميا يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء

والإعادة الساعة 6:45 صباحا

والإعادة الساعة 5:10 صباحا

ويعرض على قناة CBC الساعة 6:05 مساء

والإعادة الساعة 9:45 صباحا

ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء



قصة مسلسل مسار إجباري وأبطاله

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما

كان قد شارك أحمد داش في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الصندوق”، مع هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وعدد من ضيوف والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

بجانب مشاركته مع محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهمين، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، جوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.