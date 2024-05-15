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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السعودي يواجه برشلونة في حفل اعتزال محمد نور

محمد نور لاعب الاتحاد
محمد نور لاعب الاتحاد السعودي السابق

اختار النجم الدولي السعودي السابق محمد نور مواجهة فريق الاتحاد للعملاق الإسباني برشلونة في مباراة اعتزاله والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن محمد نور وقع اختياره على برشلونة في حفل اعتزاله، والذي من المقرر الكشف عن موعده النهائي خلال الفترة المقبلة.

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وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد وعد محمد نور بإقامة مباراة اعتزاله خلال الفترة المقبلة تقديرًا للفترة التي قضاها بالملاعب والقيمة الفنية الكبيرة التي قدمها للاتحاد والمنتخب.

تولوز الفرنسي يطلب ضم سعود عبد الحميد من الهلال

أرسل نادي تولوز الفرنسي عرضًا رسميًا للحصول على خدمات النجم الدولي السعودي سعودي عبد الحميد لاعب فريق الهلال، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن نادي تولوز الفرنسي أرسل عرضاً رسمياً لنادي الهلال للتعاقد مع سعود عبد الحميد، وذلك بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها اللاعب في الفترة الأخيرة.

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