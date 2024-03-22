الغرف التجارية: تحريك سعر السولار يرفع أسعار السلع بعد تراجعها (فيديو)

قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام لـ الغرف التجارية، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تحريك سعر لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات، وهو ما يؤثر على أسعار السلع التي أن شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية بسبب تدفقات الاموال عقب مشروع رأس الحكمة.

وأضاف رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام لـ الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على فضائية "صدى البلد" تقديم الأعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم، أن تحريك سعر السولار الأمر الذى يتسبب فى زيادة أسعار السلع والمنتجات بنسبة زيادة بين 5 إلى 10%.

الألبان انخفضت أسعارها 10%



وتابع رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام لـ الغرف التجارية: "الألبان انخفضت أسعارها 10%، وأسعار الزيت انخفضت بنحو 15%، كما أن أسعار السكر تشهد تفاوتا بين 27 جنيه إلى 40 جنيه.

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية رفع سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

يأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلية ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلية، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.