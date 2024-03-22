ميدو يتحدث عن علاقاته النسائية وطلب إمام عاشور في العودة للزمالك

حل النجمين أحمد حسام ميدو وإمام عاشور، ضيفين، اليوم الجمعة، في الحلقة الثانية عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وتحدث ميدو عن علاقاته بالنساء قائلا: “محدش في كل العيال ديه بينافسني في المزز".

وقال ميدو إن إمام عاشور لم يتحدث معه من أجل عودته للزمالك مرة أخرى كما صرح سابقا.



وعاشور عن حبه للنادي الأهلي وذلك بعد ادعاء أحمد حسام ميدو أن كل لاعب انتقل من الزمالك للأهلي شعر بحبه الأكبر لنادي الزمالك ليرد إمام عاشور قائلا: "بحب الأهلي أكتر".

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.