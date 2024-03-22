هل تسبب الشناوي في إفشال انتقال أبو جبل للأهب؟ كهربا يكشف الحقيقية (فيديو)

كشف محمود كهربا، لاعب الأهلي، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ليس له علاقة بفشل انتقال أبو جبل للقلعة الحمراء كما ردد البعض.

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يعترض لا هو ولا الشناوي على هذه الصفقة ولم يكن سببًا في إفشالها، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي اتصالات مع مسئولي الأهلي لتعطيل الصفقة، وأبو جبل شخصية جميلة ومحبوب ولا يتعصب على باقي اللاعبين.

الخلاف بينهما كان بسبب الملعب فقط

وأوضح كهربا أنه فوجيء بحديث عن صفقة انتقال أبو جبل للأهلي في ظل وجوده في معسكر المنتخب، مؤكدًا أن الخلاف بينهما كان بسبب الملعب فقط، ومثل أي لاعبين في الملعب وكانت مشادة في اللعب فقط.