محمد الباز: شخصية حسن الصباح قائد جماعة الحشاشين قريبة من الناحية النفسية لسيد قطب

قال الإعلامي محمد الباز، إن مسلسل الحشاشين تسبب في صدمة معرفية للعديد من أبناء الجيل الحالي، وذلك بسبب عدم معرفتهم بتاريخ هذه الجماعة.

وقال محمد الباز خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن استخدام اللغة العامية في مسلسل الحشاشين لا حرج فيها، موضحًا أن هناك العديد من الأعمال التاريخية التي قدمت باللغة العامية المصرية.

وتابع الباز: فلسفة تجنيد الحشاشين نفس فلسفة تجنيد جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى جماعة الإخوان كانت تستهدف الشباب والخريجين من الكليات العلوم الاجتماعية.

وأكمل: الأقرب لشخصية حسن الصباح قائد جماعة الحشاشين من الناحية النفسية ليس حسن البنا ولكن سيد قطب، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تسببت في حريق شركة الإعلانات المصرية المملوكة لأشخاص من اليهود وذلك رغبة من حسن البنا بعدم نشر أي مقالات لسيد قطب في ذلك الوقت.

وأشار محمد الباز إلى أن هناك العديد من الأدلة التي تكشف أن جماعة الإخوان الإرهابية صنيعة المخابرات البريطانية، كما أن القاعدة في أفغانستان صنيعة الولايات المتحدة، والهدف من هذه الجماعات استخدامها في تحقيق أهداف معينة.

وأردف محمد الباز: فكرة انتشار جماعات الدين السياسي لن تنتهي، وهناك عشرات الجماعات التي خرجت بهدف استخدام الدين من الناحية السياسية، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية قد تكون انتهت ولكن فكرة استخدام الدين السياسي ما زالت متواجدة.