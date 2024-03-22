تامر عبدالحميد يدخل في نوبة بكاء على الهواء (فيديو)

قال تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه بدأ حياته الكروية وعمره 12 عاما، والتحق بنادي النيل الرياضي واكتشفه وقتها الكابتن فتحي محمد علي عماشة ولعب لهم موسما وبعدها انتقل لنادي الزمالك بعد أن اكتشفه الكابتن يكن حسين".

أمي كانت صوامة وقوامة

ودخل تامر عبدالحميد، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في نوبة بكاء هستيري على الهواء إثر عرض صورة والدته الراحلة، قائلة: "أمي حبيبتي كانت صوامة وقوامة، لسه متوفية، كانت كل حاجة في حياتي، الطبطبة والحنية".

وطلب تامر عبدالحميد من جمهوره الدعاء بالرحمة لواته وأشقائه الثلاثة المتوفين، وهم سامح وسميحة ونفيسة، قائلا "الله يرحمهم عشت معاهم أجمل أيام عمري".