ليلى عبداللطيف: مصر لن تجوع.. والدولار لن يربح الحرب أمام الجنيه

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إن ما يحدث اليوم من اهتزاز اقتصادي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ما هو أزمة عابرة لن تجعل الوضع المالي في مصر يهتز أو ينهار.

وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "أرى بوادر خطة اقتصادية مصرية تحمل كل الحلول والنجاح لتثبيت الوضع الاقتصادي بشكل فاعل وعلى كل الأصعدة الصناعية والزراعية والمالية والسياحة ومصر لن تجوع والدولار الأمريكي لن يربح الحرب أمام الجنيه المصري".

وتابعت، أن الاستثمارات العربية والدولية القادمة بالمليارات إلى مصر ستجعلها تتعافى وتعود إلى الواجهة الاقتصادية أقوى من السابق وأرى أن ما يحصل في مصر اليوم هو أزمة اقتصادية مفتعلة بسبب مواقف مصر الوطنية وموقف الرئيس السيسي ضد الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني، ومصر ومعها الرئيس السيسي لن يتراجعوا.

ولفتت إلى أنها تقدم استشارات لشخصيات كبرى في عالم السياسة، موضحةً: "لما شخصية كبيرة تقولي تعالى عيب أقوله أنا هاجي بس عاوزة كذا وكذا، لأني لي الشرف أروح أقابل هذه الشخصية".

وأضافت: "لما بقعد مع الشخصيات دي إن شاء الله تديني دولار أو ألف دولار بقبل، ده رزق وجالي.. أنا أرضى بما أحصل عليه ولا أشترط، أي أنني أحصل على مقابل غير مشروط".

وتابعت، أنها أطلقت تطبيقا تتلقى عليه سؤالين بـ300 دولار في الشهر، وذلك للأشخاص الذين لا يريدون التحدث عبر الهواتف، مشيرةً إلى أنّها خصصت خدمة أخرى للاستشارات الفورية عبر الاتصال، وهناك خدمة للاتصال بالتليفون فيديو.