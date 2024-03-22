ليلي عبداللطيف تكشف سبب الطلاق المفاجئ بين ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. فيديو
تنبأت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، للإعلامية بسمة وهبة بأنها ستزوج أبناءها وتعيش حتى ترى أحفادها، لترد عليها قائلة: "ربنا يديني العمر والصحة".
وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "بإذن الله، اللي عند الله مش عند أحد، في عام 1982 كنت بين الحياة والموت، لكن اللي عند الله مش عند أحد".
وتابعت: "بسمة وهبة تجاوزت الخمسين من عمرها وستعيش لمدة عشرين سنة"، لترد عليها الإعلامية: "بس صحتي وحياتي مبتقولش كده".
وقالت الإعلامية: "اللي عند الله مش عند أحد، هذا دليل وإلهام، هتعيشي وتزوجي أولادك وتشوفي أحفادك، ومفيش أي خطر على صحتك".
وعن سبب طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز المفاجيء، قالت: “ياسمين الحب دق بابها وكان لديها مشاعر جديدة وربما تبأ حياة زوجية جديدة أو تعود للعوضي مرة أخرى”.
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