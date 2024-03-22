الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ليلي عبداللطيف تكشف سبب الطلاق المفاجئ بين ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. فيديو

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

تنبأت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، للإعلامية بسمة وهبة بأنها ستزوج أبناءها وتعيش حتى ترى أحفادها، لترد عليها قائلة: "ربنا يديني العمر والصحة". 

وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "بإذن الله، اللي عند الله مش عند أحد، في عام 1982 كنت بين الحياة والموت، لكن اللي عند الله مش عند أحد". 

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وتابعت: "بسمة وهبة تجاوزت الخمسين من عمرها وستعيش لمدة عشرين سنة"، لترد عليها الإعلامية: "بس صحتي وحياتي مبتقولش كده". 

وقالت الإعلامية: "اللي عند الله مش عند أحد، هذا دليل وإلهام، هتعيشي وتزوجي أولادك وتشوفي أحفادك، ومفيش أي خطر على صحتك". 

وعن سبب طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز المفاجيء، قالت: “ياسمين الحب دق بابها وكان لديها مشاعر جديدة وربما تبأ حياة زوجية جديدة أو تعود للعوضي مرة أخرى”.

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