زي الجاهز.. اصنعي عصير الخروب في خطوتين

عصير الخروب من أكثر العصائر التي يحبها الجميع ويحتوي علي فوائد عديدة، لذا لا تستغني عنها الأمهات على سفرة رمضان، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.





طريقة عمل عصير الخروب

المقادير

1 لتر ماء

نصف كيلو خروب

1 كوب سكر





طريقة عمل عصير الخروب

اخلطي الخروب المطحون مع السكر ويوضع على النار المتوسطة واستمرى فى التقليب حتى يصبح مثل الكراميل.

أضيفي الماء البارد على الخروب ويترك على النار حتى يصبح ذو قوام ثقيل.

يحفظ عصير الخروب فى الثلاجة ويقدم باردا وليس مثلجا للحفاظ على صحة المعدة.





فوائد مشروب الخروب

تنظيم مستويات السكر في الدم

يمكن أن يساعد الخروب في تنظيم مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل محتواه من الألياف ومضادات الأكسدة.

تحسين الهضم

يحتوي الخروب على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك وكما أنه يمكن أن يساعد في علاج الإسهال عن طريق امتصاص الماء من البراز وتقليل حجمه.

خفض الكوليسترول

يمكن أن يساعد الخروب في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وذلك بفضل محتواه من الألياف القابلة للذوبان.

علاج المشاكل الصدرية

يمكن أن يساعد عصير الخروب في علاج مشاكل الصدر مثل السعال والتهاب الحلق.

خسارة الوزن

يمكن أن يساعد عصير الخروب على الافطار في إنقاص الوزن خلال شهر رمضان فهو مناسب لأصحاب الدايت.

تعزيز صحة القلب

يمكن أن يساعد الخروب في تعزيز صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول وضغط الدم، وتحسين تدفق الدم.

يحتوي علي مضادات الأكسدة

يحتوي الخروب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة.

تقوية العظام

يحتوي الخروب على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام.