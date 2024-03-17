الاحتشام يبرز جمال هبة مجدي في المداح والجمهور يصفها بـ"قمر الشاشة"

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من كواليس مسلسل "المداح" أسطورة العودة، لتخطف قلوبهم بجمالها الساحر وإطلالتها المحتشمة والجذابة.

هبة مجدي تسرق قلوب متابعيها بمجالها

تألقت هبة مجدي بفستان طويل باللون الأزرق الفاتح، ومطبوع عليه بالورود الرقيقة مع التطريزات متعددة الألوان، وحددت خصرها بحزام رفيع بنفس اللون والتصميم، مما أبرز قوامها الممشوق وأناقتها.

وتزينت هبة مجدي بمجوهرات رقيقة، ضمت أقراط رقيقة مرصعة بالكريستال مع الحجر الأحمر، وخاتمين أحدهم باللون الأحمر والأخر باللون الأبيض.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبة تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي المرتب والناعم.

ووضعت مكياجًا رقيقًا يعكس جمال ملامحها، فاعتمدت ظلال العين بدرجات النود مع الوردي الفاتح، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على رموش كثيفة وعينين واسعتين، وزينت وجنتيها ببلاشر بني، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود للداكن؛ ليبرز لون الفستان وجمال وجهها.

جمهور هبة مجدي يشيد بجمالها وأنوثتها

وحازت صورها على إعجاب المتابعين، ليشيد الجميع بجمالها وإحتشامها الذي لم ينقصها جمالًا وأنوثة، وجائت التعليقات: "جميل اللبس المحتشم وطالع عليكي يجنن"، "انت جميلة وحياءك زادك جمالًا"، "قمر الشاشة المصرية".