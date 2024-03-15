لسحور خفيف.. حضري سلطة الفواكه بالزبادي الصحي

بعد تناول الأصناف المختلفة في وجبة الإفطار في رمضان، يشعر البعض بالخمول وعدم المقدرة على تناول وجبة السحور رغم أهميتها، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل سلطة الفواكه بالزبادي الخفيفة لمد الجسم بالفيتامينات ولعدم الشعور بالعطش طوال اليوم التالي.





طريقة عمل سلطة الفواكه بالزبادي

المقادير

فواكه مشكلة: تفاح – برتقال – موز- فراولة – كيوي - كنتالوب – عنب

زبادي

مربى توت

عسل أبيض

كريمة مخفوقة



طريقة التحضير

- تخلط الكريمة المخفوقة مع الزبادي والمربى والعسل الأبيض.



-تخلط كل الفواكه مع بعض ثم يضاف خليط الكريمة وتقدم سلطة الفواكه باردة بالهنا.

فوائد تناول الفراولة

تساعد في حماية قلبك

الفراولة غنية بالألياف وفيتامين ج، وهو مزيج من العناصر الغذائية التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الفراولة مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، والذي ثبت أنه يساعد في الحماية من أمراض القلب.

تمنع الإصابة بالسرطان

تم ربط تناول التوت بانتظام، بما في ذلك الفراولة ، بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك سرطان المريء وسرطان الرئة ، حيث تم تصنيف الفراولة ضمن أفضل 10 فواكه من حيث القدرة المضادة للأكسدة ، وقد يكون هذا سببًا رئيسيًا في قدرتها على المساعدة في الوقاية من السرطان. تحارب مضادات الأكسدة مركبات الجذور الحرة التي تسبب مشاكل صحية مزمنة.



تعزز مناعتك

عندما تفكر في الأطعمة الغنية بفيتامينC ، فمن المحتمل أن يتبادر إلى الذهن البرتقال لكن الفراولة هي أيضًا مصدر كبير لمضادات الأكسدة ، حيث تحتوي على 100 في المائة (ما يقرب من 100 ملليجرام) من الاحتياجات اليومية في كوب واحد فقط من شرائح التوت.





فوائد تناول التفاح

يحارب الجذور الحرة

التفاح الغني بالمغذيات غني بالكيرسيتين وفيتامين C اللذين يساعدان على محاربة الجذور الحرة في الجسم ويساعدان على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



إنقاص الوزن

يساعد المحتوى العالي من الألياف في التفاح على إعادة الشعور بالشبع. وبمجرد حدوث ذلك، لن تتمكن من تناول وجبات خفيفة غير صحية بين الحين والآخر، مما يقلل من فرص الإصابة بالسمنة.



صحة العظام

إذا تحدثنا عن صحة العظام، فإن معظم ما نفكر فيه هو الحليب ومنتجات الألبان. ولكن يعتقد أن بعض المركبات الموجودة في التفاح، مثل البورون، تعمل على تقوية العظام أيضًا.





فوائد تناول البرتقال

تحسين نسبة الكوليسترول في الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول ، أو ترغب في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في نطاق صحي فقد يكون وضع بعض البرتقال في قائمتك أسهل طريقة لتحقيق هذا الهدف.

تقليل آلام ما بعد التمرين

تريد التعافي بشكل أكثر فعالية من التدريبات الخاصة بك؟ جرب إضافة بعض البرتقال إلى روتينك المعتاد، يعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي ، والذي قد يكون قادرًا على درء بعض الآثار غير اللطيفة للتدريبات.

تقليل خطر الإصابة بسرطان المريء

يعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لحمض الستريك ، والذي قد يكون له تأثير وقائي ضد أنواع معينة من السرطان. وفقًا لدراسة نُشرت عام 2017 في مجلة Cell Journal ، فقد ثبت أن التركيزات العالية من حمض الستريك فعالة في الحد من تكاثر خلايا سرطان المريء والتسبب في موت الخلايا.

تنظيم عملية الهضم

إذا كنت ترغب في الحفاظ على حركة الهضم لديك كالساعة ، فإن تناول البرتقال يمكن أن يساعدك، تحتوي حبة برتقالة متوسطة الحجم على 2.8 جرام من الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بانتظام.