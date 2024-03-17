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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نرمين الفقي بإطلالة لافتة من كواليس محارب| أنوثة وجمال

الفنانة نرمين الفقي
الفنانة نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صور جديدة لها من كواليس مسلسلها "محارب"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة لافتة وأنيقة. 


 

نرمين الفقي تتألق من كواليس محارب

وتألقت نرمين الفقي، مرتدية جمبسوت مجسم  باللون الرمادي الفاتح، وتميز بصيحة الأوف شولدر ومزين بوردة صغيرة فوق الصدر، وحددت خصرها بحزام عريض باللون الأسود؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نرمين الفقي، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، بالإضافة للكحل والآيلاينر، مع اختيار أحمر للشفاه باللون الكشمير الداكن والذي تماشى مع لون بشرتها والجمبسوت.
 

واختارت نرمين الفقي تصفيفة شعر جذابة جعلتها أكثر أنوثة، فثبتت بعض الخصلات علي الجانبين، وتركت باقي شعرها ينسدل على الظهر وأحد الكتفين، مع غرة تتدلى علي وجهها بشكل مرتب وناعم. 

 

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