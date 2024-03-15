شام الذهبي تتألق بالكاجوال وأصالة تخطف الأنظار بملامح شبابية (صور)

نشرت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتسرق الأضواء بإطلالة كاجوال عصرية، عكست أنوثتها وجمالها.

شام الذهبي تتألق بالكاجوال وملامح جذابة

وظهرت شام بتنورة جينز فاتح، ونسقت عليه بلوفر أسود مطرز بأزرار باللون الفضي، وإرتدت معهما بالطو طويل مصنوع من الصوف باللون الرمادي.

وانتعلت شام حذاء رياضيًا باللون الأبيض، وحملت حقيبة كروس صغيرة الحجم، ومصنوعة من الجلد باللون البيج الغامق، ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات، فإكتفت بأقراط طويلة تتدلى من أذنيها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بربط خصلاتها البنية شكل ذيل حصان يتدلى من الخلف.

وفي إحدى اللقطات ظهرت معها والدتها المطربة أصالة، وتألقت بالكاجوال، مرتدية بنطلون ليجن أسود، وفوقه بلوزه بصيحة الأوفر سايز باللون الأوف وايت، وانتعلت هاف بوت باللون البني، وحملت حقيبة بيج؛ لتتماشى مع اللوك العصري.

وتركت شعرها القصير يتدلى بين الكتفين، وزينته بقبعة من الفرو باللون الأبيض، ولم تضع أي مكياج؛ لتظهر بملامحها الطبيعية الجذابة.