٤ ماسكات تحميك من جفاف البشرة في رمضان

تعاني النساء من جفاف البشرة، خاصًة في شهر رمضان؛ لشرب كمية قليلة من الماء علي مدار اليوم، لذا نقدم لك أبرز الوصفات الطبيعية التي تحميك من جفاف البشرة.



ماسكات طبيعية لعلاج جفاف البشرة

جل الصبار لترطيب البشرة الجافة

يساعد جل الصبار على تخفيف الاحمرار وجفاف البشرة وتقليل علامات الشيخوخة، وكذلك علاج حب الشباب، ولهذا ينصح بوضع جل الصبار على الوجه لفترة من الوقت ثم غسل الوجه بالماء.





ترطيب البشرة الجافة بزيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E ومضادات الأكسدة والسكوالين وغيرها من الخصائص التي تساعد على إصلاح الجلد التالف، وتعمل على ترطيبه والتخلص من حب الشباب، ولذلك ينصح بتحضير زيت زيتون نقي أو عادي غير مكرر مع زيوت أخرى، واستخدامه باعتدال، عن طريق وضع بضع قطرات الزيت على الوجه، مع التدليك لعدة دقائق وتركه على الوجه لفترة من الوقت ثم غسل الوجه بالماء.





الأفوكادو الكريمي لترطيب البشرة الجافة

يساعد الأفوكادو على ترطيب البشرة الجافة لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبروبيوتيك التي تعمل على تعزيز صحة البشرة وإشراقها وذلك من خلال دمج نصف أفوكادو مع ربع كوب من الزبادي اليوناني العادي إلى جانب رذاذ من العسل وملعقة صغيرة من الكركم، مع التقليب ووضع الخليط على وجه نظيف لمدة تتراوح مابين 5 إلى 10 دقائق ثم غسل الوجه بالماء.





زيت جوز الهند لترطيب البشرة الجافة

زيت جوز الهند من الزيوت التي تساعد على ترطيب البشرة والحفاظ على صحة الشعر ولذلك ينصح بوضع قطرات من الزيت على الوجه وتركه لفترة من الوقت ثم غسل الوجه بالماء.