بـ "الجلابية".. نسرين طافش تستعرض جمالها الطبيعي داخل منزلها

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها ببعض اللقطات من أحدث ظهور لها داخل منزلها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نسرين طافش تستعرض جمالها بلوك رمضاني داخل منزلها

وظهرت نسرين طافش بعباءه طويلة وفضفاضة باللون الأصفر، ومطبوع عليها بالرسومات شكل الأشجار باللون الوردي، ومفتوحة ناحية الصدر.

وتزينت نسرين طافش بسلسلة ذهبية يتدلى منها قلب مرصع بالألماس، وأقراط تتدلى من الأذن.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نسرين طافش تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على ظهرها وأحد كتفيها بشكل مرتب وناعم، وثبتت غرتها علي أحد الجانبين؛ لتضيف لمسة أنثوية جذابة.



ووضعت نسرين طافش مكياجًا بسيط، فإعتمدت الآيلاينر الرفيع مع الرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش اكثر طولا وكثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر نود فاتح، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح، ليعطي لمسه ناعمة ورقيقة.