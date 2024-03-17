لسفرة رمضان.. حضري القطايف بالشوكولاتة اللذيذة

القطايف من الحلويات الرمضانية التي يعشقها الجميع، وتتعدد حشواتها حسب الرغبة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بحشوة الشوكولاتة اللذيذة.





طريقة عمل القطايف بالشوكولاتة

لتحضير العجينة :

2 كوب دقيق

1 ونصف ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة كبيرة سميد ناعم

ملعقة كبيرة لبن بودر

نصف كوب زيت نباتي

2 كوب ماء

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

لتحضير الحشوة:

110 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

160 جرام شوكولاته

160 جرام سكر بودر

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

2 ملعقة كبيرة كاكاو





طريقة التحضير

1- لتحضير العجينة: في وعاء كبير، ضعي الدقيق، الخميرة، دقيق السميد، واللبن البودرة الزيت النباتي، الماء، السكر والملح واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

2- اتركي العجينة ترتاح لحوالي 30 دقيقة.

3- سخني الطاسة وضعي فيها مقدار ملعقتين كبيرتين من العجينة ثم حركي الطاسة لإعطاء العجينة شكلاً دائرياً.

اتركيها على نار هادئة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً، واتركي العجينة حتى تبرد كليّاً.

4- لتحضير الحشوة: ذوبي الشوكولاته على حمام مائي، ثم أخفقي الزبدة مع السكر البودرة والكاكاو للحصول على مزيج رغوي.

5 - ضيفي الحليب واخلطي حتى تتجانس المكونات، ضعي الشوكولاته المذابه فوق مزيج الزيدة واخلطي جيداً.

6- عند التقديم، أغلقي كل دائرة عجين من طرف واحد من خلال الضغط على أطرافها بواسطة إصبعك، ثم احشي الطرف الثاني المفتوح بملعقة كبيرة من حشوة الشوكولاته.