ميلوني في القاهرة: مصر شريك موثوق وركيزة للأمن والسلام في منطقة البحر المتوسط

وإهتمام إعلامي إيطالي بالزيارة ..

حظيت الزيارة التاريخية لرئيسة الوزراء الإيطالية چورچيا ميلوني اليوم للقاهرة بإهتمام وإشادة إعلامية واسعة من قبل وسائل الإعلام الإيطالية والأوروبية التي وصفتها بالهامة والتاريخية .



وركزت علي إعلان الإتحاد الأوروبي عقب الزيارة والمباحثات مع الرئيس السيسي الذي وصف مصر بالشريك الموثوق به وبأنها شريك إستراتيچي فريد وحيوي كركيزة للأمن والإعتدال والسلام في منطقة البحر المتوسط والشرق الأدني وأفريقيا "



وجاء في الإعلان أيضا "وستواصل مصر والإتحاد الأوروبي العمل علي بناء أچندة إيجابية لتحقيق الرخاء والإستقرار وستواصل مصر والإتحاد الأوروبي العمل علي إلتزاماتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص علي النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة ويستمر الإتفاق .



وكانت القاهرة قد شهدت اليوم الأحد زيارة تاريخية لرئيسة الوزراء الإيطالية في مهمة مشتركة مع رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين " ورؤساء حكومات بلچيكا واليونان وقبرص والنمسا إلتقوا خلالها بالرئيس " عبد الفتاح السيسي" من أجل تفعيل الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي ومصر لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين وتقديم المساعدات المالية للدول الواقعة في شمال أفريقيا ضمن خطة " ماتي" ورغبة "ميلوني" في تكرار الإتفاقية الموقعة مع تونس مع مصر .

وينص الإتفاق علي حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو ستخصصها بروكسل لدعم القاهرة .



وعقب لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية "ميلوني" مع الرئيس " السيسي" والذي أستمر لنحو نصف ساعة صرحت "ميلوني" :بأن الإتفاق مع القاهرة مفيد للتعامل مع تدفقات المهاجرين وأن هذه المبادرة بين الإتحاد الاوروبي ومصر هي أفضل وسيلة للتعامل مع تدفق الهجرة ونحن نقدر جهود مصر في هذا الصدد ونطمح إلي العمل معا أكثر من ذي قبل لمساعدة دول المنشأ ودول العبور من خلال الإستثمارات والمساعدات لمنع الهجرة غير الشرعية ولمساعدة هذه الدول علي مواجهه مهربي المهاجرين مذكرة بخطة "ماتي" مضيفة بأن إيطاليا لديها خطة مع الدول الأفريقية يجري تنفيذها بقيمة 5 مليارات يورو ومصر جزءا منها .



وكان الرئيس "السيسي" قد أكد عقب اللقاء الثنائي مع رئيسة الوزراء الإيطالية علي زخم العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة وأنه خلال اللقاء تم إستعراض سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات .

وبحسب بيان من الرئاسة المصرية أنه تمت مناقشة التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والشراكة بين البلدين في القطاع الزراعي لإعادة تقييم الأراضي بهدف نقل التقنيات الإيطالية المتقدمة في هذا المجال لتعظيم عائد هذه المشروعات وفتح آفاق الصادرات الغذائية من مصر وأوروبا .