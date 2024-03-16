أبرزها قاعدة بيانات المصريين بالخارج.. حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع (إنفوجراف)

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:-

1- قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية، في استشهاد الرهبان الثلاثة المصريين بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا إثر حادث أليم.

وأكدت الوزيرة متابعتها لسير التحقيقات والملابسات الخاصة بالحادث مع وزارة الخارجية وسفارتنا المصرية في العاصمة بريتوريا والسلطات المعنية في جنوب إفريقيا، حتى يتم إلقاء القبض على مرتكبي الحادث.

2- التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين من أجل تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية القائمة، وبرامج التعاون المستقبلية.

وأكدت الوزيرتان الحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز جهود توفير التدريب للشباب المصري، وبرامج بناء القدرات والتطوير الذاتي، بما يعزز جهود توفير فرص العمل، من خلال التعاون مع شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية.

3- نظمت وزارة الهجرة الندوة التثقيفية الأولى لأبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تحت عنوان "بناء جيل"، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الجامعة العربية المفتوحة.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على توعية الشباب بكافة القضايا المجتمعية لتعزيز الانتماء والولاء للوطن بالداخل والخارج، والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، لإطلاق برامج تعتمد على أحدث النظم العلمية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المتميزة مع القوات المسلحة التى من شأنها تدريب وتأهيل شباب مصر بالخارج والعمل على غرس روح الولاء والانتماء.

4- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، لبحث تعزيز وإطلاق مرحلة جديدة من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبين في مجالات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف، وخاصة بشأن المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع للوزارة. واتفقت الوزيرة والسيد/ فرانك هارتمان، السفير الألماني، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين في المرحلة القادمة.

5- استجابة لجهود وزارة الهجرة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، فقد تمت الموافقة على كافة الحالات التي تقدمت بطلب تسوية موقفها التجنيدي، ضمن مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، عدا حالتين فقط، وتتعلق الحالة الأولى بالمتواجدين داخل أرض الوطن وليس لهم تحركات نهائيا، أما الحالة الثانية، فتخص الأشخاص الذين تقدموا للتجنيد ولم يستكملوا الإجراءات، أو تخلفوا عن الترحيل.

6- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي الفضائية، حيث تحدثت سيادتها عن اهتمام ومتابعة المصريين بالخارج للدراما والبرامج التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان مبارك، مشيدة بالتنوع في المادة الدرامية المقدمة والقيم الإنسانية والدينية التي أنتجتها الشركة وتعرضها في الشهر الفضيل.

7- أدلت السفيرة سها جندي بتصريح خاص لجريدة "الأنباء" الكويتية، أشارت فيه إلى تجديد الجوازات لعام و3 أشهر بدلا من سنة لمن انتهت صلاحية رقمهم القومي للمصريين بدولة الكويت.

8- أجرت السفيرة سها جندي حوارًا خاصًا مع جريدة الجمهورية، تحدثت سيادتها فيه عن أبرز جهود وأنشطة الوزارة وملفاتها والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج من بينها مبادرة السيارات وإطلاق صندوق طوارئ وإيجاد مسارات بديلة لزيادة تحويلاتهم الدولارية وقرب إصدار التطبيق الإلكتروني الخاص بهم.

9- بتكليف من السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاركت الأستاذة سلمى صقر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، ممثلةً عن مصر نيابة عن وزارة الهجرة في اجتماعات الكوميسا، الخاصة بورشة العمل الإقليمية حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا، وذلك في العاصمة هراري بدولة زيمبابوي.

وأكدت معاون وزيرة الهجرة أن مصر تدعم الكوميسا في مساعيها لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، مع وضع الوزارة استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تسهيل وتعزيز سبل الهجرة النظامية.

10- تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعا بممثلي وزارتي الخارجية والداخلية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في ضوء لجنة توحيد قواعد بيانات المصريين بالخارج والتي تترأسها وزارة الهجرة. وقالت الوزيرة إن جميع الجهات تتفق فيما بينها على أهمية المرحلة الحالية، والدور المحوري الذي يلعبه مواطنينا بالخارج على مختلف المستويات، وكذلك ما تتطلبه هذه المرحلة من بذل مزيد من الجهد والتحرك في سبيل تنفيذ التوجيهات الرئاسية والرؤية الوطنية التي تستهدف خلق ربط حقيقي بين مواطنينا بالخارج ووطنهم الأم، خاصة على مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية الوطنية لمواطنينا بالخارج والسعي الدائم لتطويرها.

11- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الشاب المصري "مارك جرجس" لحصوله على المركز الأول في شهادة الثانوية الإيطالية في علم "الميكاترونكس".

وقالت الوزيرة: "مش بقولكم المصريين دول - في حد ذاتهم - قوى ناعمة بجد! ألف مبروك يا مارك، وعقبال كل الشباب المصري المبشر بالأمل زيك إن شاء الله".

12- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أبناء مصر في الخارج والداخل بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم شهر الصيام والتضرع والعمل الجاد، وأكدت وزيرة الهجرة أن: "الشهر الكريم يعد بمثابة فرصة عظيمة لإعلاء قيم التعاون والإحسان والرحمة والمغفرة.. فكل عام وأنتم بخير وأعاد الله عليكم الشهر الكريم باليُمن والبركات وحفظ الله تعالى مصرنا الحبيبة".

13- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، المصريين الأقباط في الخارج والداخل بمناسبة بدء الصوم الكبير، داعية الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها بنسيجه الواحد، وأن يعم السلام والأمن والأمان أرجاء بلادنا الحبيبة.

14- أعلنت وزارة الهجرة عن مفاجأة لأطفال المصريين في الخارج، وهي نشر حلقات "حواديت ماما سماح" مع الكاتبة والأديبة سماح أبوبكر عزت في شهر رمضان بالتعاون مع جريدة الوطن، وذلك على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" كل سبت وأحد من الشهر الكريم، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، على أن تُعاد 7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

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