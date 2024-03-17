بيت العائلة المصرية ببرلين يستقبل أبناء الجالية طوال شهر رمضان المبارك لإفطار الصائمين

أعلن علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين، أنه بمناسبة شهر رمضان الكريم ، سيكون هناك إفطار للصائمين القادمين إلى برلين فى مقر الجالية طوال شهر رمضان.

ووجه علاء ثابت، في تصريحات له، رسالة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا قائلا: "بيت العائلة المصرية فى برلين ابيتكم وأهلا وسهلا بيكوا على مائدة رمضان".

وقال رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين، إن من أهم مظاهر أجواء شهر رمضان تتمثل فى تزيين أبناء الجالية المصرية في برلين البيوت بزينة رمضان والفوانيس ، فضلا عن تزيين بيت العائلة المصرية فى برلين بكافة مظاهر وأجواء رمضان .



وأكد علاء ثابت، أن المصريين في ألمانيا يقومون بتزيين منازلهم وكذلك مقرات الروابط المصرية بزينة رمضان كما يحرصون على إقامة موائد الإفطار الجماعية، كما أنهم يحرصون على أداء الفروض والطقوس الخاصة بالشهر الفضيل.

هذا ويواظب أبناء الوطن بالخارج التجمع والإحتفال بشهر رمضان المبارك كل عام، فهم يحاولون الحفاظ على طقوس وروحانيات هذا الشهر، ليغرسوا في نفوس أبناءهم عادات حب الشهر الكريم وطقوسه وروحانياته.

ويعتبر هذا الشهر المبارك فرصة للمصريين بالخارج للتجمع على مائدة إفطار واحدة تجمع العائلات كبار شباب وأطفال من أبناء الجاليات على مائدة إفطار واحدة لأشهى الأكلات المصرية والمشروبات الرمضانية لغرس روح الانتماء داخل نفوس الاجيال الصغيرة.