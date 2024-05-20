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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. العثور على موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أكد رئيس الهلال الاحمر الإيراني "بيرحسين كوليوند" صباح اليوم الاثنين، العثور على موقع حادث المروحية المقلة للرئيس آية الله ابراهيم رئيسي، مشيرًا إلى أن الفرق الاغاثية تقترب من الوصول الى الموقع وهي الآن على بعد 2 كم منه.

ووفق لوكالة الأنباء الإيرانية "أرنا"، أنهم سوف يعلنون عن التفاصيل في أقرب وقت.

بينما نقلت وكالة "رويترز"، تصريحات مسؤول إيراني، اليوم، بعد أن عثرت فرق البحث على حطام الطائرة المروحية، إن الآمال تتضاءل في نجاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته من حادث تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية وطقس جليدي.

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