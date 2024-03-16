بدعوة من السفير .. الجالية المصرية بأوكرانيا تشارك في حفل الافطار السنوي بشهر رمضان المبارك

دعا السفير أيمن الجمال، سفير جمهورية مصر العربية بأوكرانيا، رموز الجالية المصرية بالدولة، لحضور الإفطار السنوي.

جاء ذلك بحضور عدد من السلك الدبلوماسي وقناصلة بعض الدول العربية و القنصل العام، حسام نور الدين قنصل جمهورية مصر العربية بأوكرانيا والأستاذ على فاروق رئيس الجالية المصرية والاستاذ عاصم ابو الدهب نائب رئيس الجالية .

وأعرب الحضور عن سعادتهم لدعوة السفير المصري أيمن الجمال، وجمع الجالية المصرية والمسؤولين بالدولة على هذا الإفطار والاطمئنان على الجميع في تلك الايام المباركة للشهر الفضيل.

وبدوره تقدم علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، بالتهنئة للمصريين في الداخل والخارج وكل الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، كما قدم الشكر للسفير أيمن الجمال على تلك الدعوة الكريمة.