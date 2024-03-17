الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

ايطاليا: الذكاء الاصطناعي يمثل أولوية للحكومة الإيطالية

وزير الدفاع الايطالي
وزير الدفاع الايطالي

 

 


أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، أن الذكاء الاصطناعي يمثل "أولوية للحكومة الإيطالية، خاصة لمواجهة الاستخدام غير السليم المحتمل من قبل المنظمات ذات الأغراض العدائية، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة الإرهابية"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وأشار كروزيتو، في رسالة وجهتها خلال مؤتمر “الأمن السيبراني 2024”، إلى أن وزارة الدفاع الإيطالية تعمل على "تعزيز الرقمنة وتحديث نماذجها التشغيلية لضمان أقصى قدر من الأمان" وهذا "يتضمن اعتماد أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية المتقدمة وصولاً إلى معايير التشفير الجديدة وحماية المعلومات".

 

وأضاف الوزير أن من بين المبادرات قيد الدراسة أيضا إنشاء "احتياطي سيبراني يمكن أن يضم أيضا محترفين من القطاع الخاص ليتم تفعيله في حالة حدوث أزمة، لدعم القدرات التي يعبر عنها الدفاع".

 

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