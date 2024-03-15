سيف زاهر: ميدو مؤهل بنسبة 100% لقيادة منتخب مصر

تحدث الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عن قدرات أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لقيادة المنتخب المصري في أي فترة مقبلة، موضحًا أن ميدو مؤهل لقيادة منتخب مصر بنسبة 100%.

وشدد، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه قادر على قيادة المنتخب المصري في الوقت الذي يسمح له به، موضحًا أن ميدو سيكون كادر جيد للمنتخب المصري.

وأشار، إلى أنه بعد انتهاء فترة قيادة الكابتن حسام حسن لتدريب منتخب مصر وحال الاستقرار على مدرب محلي سيكون داعم للكابتن ميدو في تدريب المنتخب، موضحًا أن ميدو كادر جيد وسيضيف كثيرًا لمنتخب مصر.

ونوه بأنه سعيد من قيادة حسام حسن لتدريب منتخب مصر، موضحًا أن في حالة وجود ترشح ميدو وحسام حسن ايضًا كان سيختار حسام حسن لقيادة المنتخب خلال الفترة الحالية.

محمد بركات والمنتخب

ووجه في سياق آخر رسالة للكابتن محمد بركات لاعب الأهلي السابق، :"أزاي دخلت اتحاد الكرة"، موضحًا أنه إداريًا هو شخص جيد ولكنه تفاجئ بوجوده في هذا المجال.

ونوه بأنه لم يتفاجئ بأن يعمل الكابتن محمد بركات في مجال الإعلام أو التلفزيون أو في مجال تحليل المباريات، موضحًا أن الدخول والعمل بالجزء الإداري في اتحاد الكرة كانت خطوة مختلفة، وصفها بأنه "غريبة" بالنسبة له.

وأوضح، أن الكابتن محمد بركات حقق نجاحات عديدة خلال السنوات الأخيرة خلال فترة عمله إداريًا في اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر في أداء المنتخب المصري الأوليمبي.