ياسمين رئيس: أنا فلسطينية وحياتي مليانة مأسي (فيديو)

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنها فلسطينية من يافا، ،معلقة: "فكرت أزور فلسطين، ولكن مش من حقى، لأن أهلى خرجوا منذ 48 فى مذابح دير ياسين، وهم من المحرومين من حق العودة، وملفهم أكبر ملف فى الأمم المتحدة، وتصريحى اترفض 3 مرات لزيارة فلسطين".



وأضافت ياسمين، خلال حوارها ببرنامج "ع المسرح" الذى تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، و المذاع على قناة "الحياة": "حياتى فيها حاجات عبيطة ومآسى، وكنت سعيدة فى طفولتى، ووالدتى الله يرحمها كانت تعاملنى كأنى صاحبتها، وكان نوعا من الندية بينى وبينها".

اللى هتصاحب ابنى هفجرها



وتابعت ياسمين رئيس:"أنا قولت اللى هتصاحب ابنى هفجرها علشان مش عاوزة حد يدايقه، وهو مش هيطلع ابن أمه لأنه مش ملكى، وشغلتى أحميه وأعلمه وأوجهه"



وأردفت ياسمين رئيس: "كنت جريئة وبعدما أصبحت أم وعندى بيت، وعيلة بقيت بخاف من التغيير فى المكان والروتين، وانا طول الوقت بغير فى شعرى وشكلى وده أفادنى فى عملى، وبروح لدكتور نفسانى".