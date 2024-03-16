السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

ياسمين رئيس: أنا فلسطينية وحياتي مليانة مأسي (فيديو)

الفنانة ياسمين رئيس
الفنانة ياسمين رئيس

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنها فلسطينية من يافا، ،معلقة: "فكرت أزور فلسطين، ولكن مش من حقى، لأن أهلى خرجوا منذ 48 فى مذابح دير ياسين، وهم من المحرومين من حق العودة، وملفهم أكبر ملف فى الأمم المتحدة، وتصريحى اترفض 3 مرات لزيارة فلسطين".
 

txt

ياسمين رئيس تحصل على جائزة أفضل ممثلة عن "أنا لحبيبي" بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

txt

شهرزاد الدراما| ياسمين رئيس تغيير جلدها في المارثون الرمضاني المقبل 2024

وأضافت ياسمين، خلال حوارها ببرنامج "ع المسرح" الذى تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، و المذاع على قناة "الحياة": "حياتى فيها حاجات عبيطة ومآسى، وكنت سعيدة فى طفولتى، ووالدتى الله يرحمها كانت تعاملنى كأنى صاحبتها، وكان نوعا من الندية بينى وبينها".  

اللى هتصاحب ابنى هفجرها


وتابعت ياسمين رئيس:"أنا قولت اللى هتصاحب ابنى هفجرها علشان مش عاوزة حد يدايقه، وهو مش هيطلع ابن أمه لأنه مش ملكى، وشغلتى أحميه وأعلمه وأوجهه"


وأردفت ياسمين رئيس: "كنت جريئة وبعدما أصبحت أم وعندى بيت، وعيلة بقيت بخاف من التغيير فى المكان والروتين، وانا طول الوقت بغير فى شعرى وشكلى وده أفادنى فى عملى، وبروح لدكتور نفسانى".    

الجريدة الورقية