نجلاء فهمي: ياسمين صبري لا تصلح للتمثيل وأتمنى العمل مع محمد رمضان(فيديو)

قالت الفنانة نجلاء فهمي، إنها تتمنى العمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وبيتر ميمي، والفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنها تقدر جدا الفنان أمير كرارة والعمل مع الاثنين شرف وشيء يسعدها.

ريهام حجاج وياسمين صبري لا تصلحان للتمثيل

وأضافت نجلاء فهمي، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم،مساء اليوم،أن الفنانتين ريهام حجاج وياسمين صبري لا تصلحان للتمثيل، ولا يمتلكان الموهبة الحقيقة، لافتة إلى أن الشليلة والمحسوبية يتحكمان في مجال الفن.

وتابعت نجلاء فهمي: "الفن اختلف عن ذي قبل فلم تعد تحكمه الموهبة فقط وهناك أشياء كثير طرأت على الفن من بينها كثرة العلاقات".

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها ببعض اللقطات من كواليس مسلسلها "رحيل"، ومن المفترض عرضه ضمن السباق الرمضاني 2024م، لتخطف الأنظار بلوك أنيق وجذاب.

وبدت ياسمين صبري بفستان مجسم جذاب باللون الأسود، ذا أكمام طويلة، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق، ولم تتزين بأي مجوهرات سوى إسورة في يدها؛ لتسلط الضوء على جمال ملامحها وأنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ياسمين صبري تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بتقسيم شعرها على الجانبين، وتركته يتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم.

ووضعت ياسمين صبري مكياجًا جريء، يتناغم مع لون الفستان، فإختارت اللون الأحمر الداكن كأحمر شفاه مثير، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ساحرتين.



