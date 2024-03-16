سعاد صالح تكشف حكم من سمع أذان الفجر وظل في علاقته مع زوجته

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن من سمع أذان الفجر وظل في علاقته مع زوجته، أصبح مطالب بالكفارة والقضاء، وهذا يكون على الزوج والزوجة.

كل زوج وزوجة عليهما التحري من موعد أذان الفجر قبل العلاقة الزوجية

وأضافت سعاد صالح، خلال حوارها ببرنامج “أصعب سؤال”، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، مساء اليوم، أن كل زوج وزوجة عليهما التحري من موعد أذان الفجر، قبل العلاقة الزوجية، حتى لا يفسد الصيام.

ولفتت سعاد صالح إلى أنه لا مانع من تأجيل الاغتسال للصباح، إذا حدث الأمر قبل أذان الفجر، وهذا الأمر لا يفسد الصيام، ولكن لا يجوز أن يصلي أو تصلي إلا بعد الاغتسال.