اتوجعت.. شيرين رضا: صاحبة عمري خانتني مع جوزي (فيديو)

قالت الفنانة شيرين رضا، إن خيانة الرجل تختلف عن خيانة المرأة، معلقة: «لا تفاجئني خيانة الرجل إذا حدثت لأنني واقعية».

وأضافت شيرين رضا، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة،ببرنامج «العرافة»، على فضائية «النهار» مساء اليوم: «مش بتخض لما بسمع إن الرجل خان، الخيانة واحدة، بس اللي بيفرق خانك مع مين، لو خانك مع واحدة تعرفيها ده الوجع».

صديقة عمري خانتني مع زوجي

وكشفت شيرين رضا عن تعرضها للخيانة من صديقة عمرها، قائلة: «صديقة عمري خانتني مع زوجي»، دون الكشف عن هوية تلك الصديقة، أو اسم الزوج، لكنها أوضحت أنه في ذلك الوقت كانت صغيرة في السن.

وأشارت إلى أنها علمت بالخيانة من زوجها نفسه، موضحة أنه أبلغها لأنه لم يكن يريد أن تستمر صداقتها مع هذه الصديقة المقربة.

وتحدثت عن بعض ذكرياتها مع زوجها السابق الفنان عمرو دياب، قائلة: "صحى بابا من النوم وقاله عاوز أتجوز بنتك، وبابا وافق بعد ما دخل عليه غرفة النوم".

وواصلت رضا "تزوجت عمرو دياب 3 سنوات، وغنى لي كل الأغاني اللي أصدرها في هذه الفترة .. هيغني لمين تاني؟! ده أنا كنت أدبحه".

وأتمت حديثها : "لم أكن أشعر بالغيرة من ملاحقة البنات لعمرو دياب، أنا مش بغير لأن الغيرة مش بتوجع غير صاحبها، فأنا تزوجت من شخص معروف ومشهور ولازم يكون له معجبين، ولو قعدت كل شوية أسأل أنا اللي هتعب لأنه كده كده هيفضل حواليه نسوان، واخترت أن أثق في عمرو دياب بدلا من الغيرة".