مها أحمد تبكي على الهواء بسبب مرض نجلها: "هو حياتي وجبلي الجنة لحد البيت"

دخلت الفنانة مها أحمد في نوبة بكاء على الهواء بسبب نجلها أحمد الذي يعاني من إعاقة ومدرج ضمن ذوي الهمم بسبب خطأ طبي.

وأوضحت أن إصابته نتيجة خطأ طبي حيث حاول الطبيب سحبه بالشفاط خلال عملية ولادة طبيعية نتيجة تأخر المساعد، ما أدى إلى نقص الأكسجين داخل الرحم نتج عنه إصابة بضمور المخ، منوهة إلى أن الطبيب بعدما يأس من الولادة الطبيعية حولها إلى الولادة القيصرية.



وقالت خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، إنها لم تقاضِ الطبيب لأنه “حدث ما حدث ولن يعيد جزء مخه المفقود”، مردفة: "أحمد عنده 27 سنة الآن، وهو الحياة وممكن ربنا يكون عمل كده عشان أدخل الجنة أنا وزوجي من غير ما نتعب في الدنيا، فهو جاب الجنة لبيتنا".

ولفتت إلى أن تعب ابنها راحة، راوية: "لما كان بيرجّع كنت بدوق الترجيع، عشان أتأكد إنه مناسب ومش هيتسبب في سموم".

الفنان مجدي كامل ومها أحمد مع نجليهما أحمد





وتابعت: “وأنا نازلة لازم احكيله ولو ضحك بعرف ان كده الموضوع هيمشي، وأي مكان بروحه باخده معايا ومجدي جوزي بيروح يشوف مكان مناسب عشان يبقى ينام فيه”.

وأكملت: "في كل عام يدخل المستشفى بسبب نقص الحديد، ولكن لا أحد يعلم أي شيء عن ذلك إلا زوجي وأنا، لم أطلب مالًا من النقابة أو من أي شخص آخر أو أحاول الحصول له على معاش تقاعدي المخصص للأطفال ذوي الهمم، لو كنت قد تاجرت بابني لكنت كل يوم في بلد من شكل".

