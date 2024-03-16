ليلى عز العرب تكشف سبب اخفائها وفاة زوجها

كشفت ليلى عز العرب للمرة الأولى عن رحيل زوجها خلال الأيام الماضية، وعن الآلام التي تقاسيها بعد هذه المحنة الصعبة.

وأوضحت ليلى عز العرب، خلال حوارها ببرنامج “كلم ربنا” على الراديو 9090 أن إخفائها هذا الخبر عن الوسط الفني، أو حتي الإعلان عنه للإعلام، سببه أنها قررت الانغماس في العمل كمحاولة للتعايش مع ألم الفراق.



وتحدثت الفنانة ليلى عز العرب عن مدى ارتباطها بزوجها الراحل وصدمتها المفاجئة التي عاشتها بسبب رحيله وهي خارج مصر، وقالت: "رحل بدون وداع مع إنه وعدني قبل السفر باللقاء".

أنا دائمة الحديث إلى الله سبحانه وتعالي

وأضافت عز العرب أنها دائمة الحديث إلى الله سبحانه وتعالي، تناجيه وتدعوه لنفسها ولزوجها، وأن يلهمها الصبر والسكينة وسعة الصدر، مشيرة إلى أن رحيل زوجها المفاجئ مؤلم جدا.



وأوضحت أنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية في الإعلام، لذلك لم يعلم أحد عن رحيل زوجها وشريك عمرها، فهي قررت استكمال أعمالها الفنية والحداد على زوجها بعيدا عن العمل والإعلام، لكنها فتحت قلبها لبرنامج كلم ربنا لأنها اللحظة الصعبة التي تعيشها في الوقت الحالي.



وأكدت أنها معجبة بفكرة البرنامج فهو نوع من الفضفضة التي تخفف الألم، خصوصا عند الحديث عن محنة الفقد التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.





