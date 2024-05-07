يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء 7 مايو، في المباراة التي تأتي ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 وكذلك اسم المعلق وموعد انطلاق المباراة، والتشكيل المتوقع، حيث تعد تلك البطولة أهم وأشهر البطولات الرياضية حول العالم، ويشارك فيها أفضل الأندية من القارة الأوروبية، وتتنافس هذه الأندية من أجل الظفر بلقب بطل أوروبا، على أن تتولى اليويفا تنظيم البطولة.

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يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ونجح الفريق الألماني في حسم مباراة الذهاب في ألمانيا لصالحه بهدف دون رد.

ورغم أن الفوز في مباراة الذهاب منح بوروسيا دورتموند أفضلية نسبية، إذ يحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل الأولى لنهائي "ويمبلي"، إلا أن موقعة "حديقة الأمراء" تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، ويصعب التكهن بهوية الفائز بها.

ويضع باريس سان جيرمان الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا نصب أعينه منذ مدة طويلة، حيث ضخ الفريق الباريسي أمولا ضخمة للتعاقد مع أحسن المواهب الكروية على أمل صعود منصة التتويج القارية والظفر بالكأس "ذات الأذنين".

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وتعاقد باريس سان جيرمان بداية الموسم مع المدرب لويس إنريكي، الذي غير من جلد فريق العاصمة الفرنسية، إذ أصبح الآن يعتمد على تشكيلة تعج بالشباب المتعطش لتحقيق الألقاب، فضلا عن عناصر أخرى ذات خبرة كبيرة.

تاريخ لقاءات باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

على مر التاريخ التقى باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في 7 مرات سابقة على المستوى الرسمي؛ 5 منها كانت في دوري أبطال أوروبا، ومباراتان في الدوري الأوروبي، وفاز كل منهما في مباراتين، وتعادلا في 3 مواجهات.

المباراة الأولى بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند أقيمت في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010، على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، وانتهت بالتعادل 1-1، وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني أقيمت مباراة الإياب على ملعب "بارك دي برانس" وانتهت بالتعادل السلبي.

وفي 18 فبراير/شباط 2020 أقيمت أول مواجهة بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وتحديداً في دور الـ16، وانتصر "أسود الفيستيفال" على أرضهم 2-1، بينما فاز سان جيرمان في مباراة الإياب 2- 0، ليخطف بطاقة العبور لدور الثمانية.

في 19 سبتمبر/أيلول 2023، استقبل باريس سان جيرمان نظيره بوروسيا دورتموند نظيره في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال، وفاز عليه 2-0، فيما حسم التعادل 1-1 مباراة الإياب في ألمانيا يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2023.