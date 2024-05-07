بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال أوروبا

يشهد ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، مواجهة نارية وحاسمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يستقبل رفاق كيليان مبابي فريق "أسود الفيستيفال"، فأين يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، وما القنوات الناقلة، ولمن تميل الكفة في تاريخ المواجهات السابقة بينهما؟

بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يلا شوت بدون تقطيع HD

نجح باريس في الفوز في مباراتيه السابقتين بملعبه بدوري أبطال أوروبا ضد دورتموند، وبنتيجة واحدة هي 2-0، وهي النتيجة التي تكفيه في موقعة الثلاثاء لحجز بطاقة التأهل لكتيبة باريس بقيادة كيليان مبابي في النهائي.

الفوز الأول جاء بثنائية دون رد من البرازيلي نيمار دا سيلفا والإسباني خوان بيرنات في إياب ثمن نهائي نسخة 2020، وقاد فريق المدرب الألماني توماس توخيل آنذاك للتأهل لربع النهائي بنتيجة إجمالية 3-2.

وواصل باريس سان جيرمان حينها طريقه حتى المباراة النهائية، التي خسرها أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد.

يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر الضغط هنا ..

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أما ثاني فوز فكان في دور المجموعات خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بتوقيع كيليان مبابي من ركلة جزاء وأشرف حكيمي ضد فريقه السابق.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 7 من شهر مايو الجاري، ليكون هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، وذلك في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.