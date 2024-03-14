عاجل
مصادر عبرية: منفذ عملية الطعن في بيت كاما إسرائيلي الجنسية
الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرتا الهجرة والتعاون الدولي تبحثان ملفات العمل المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين من أجل تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية القائمة، وبرامج التعاون المستقبلية.

وخلال اللقاء ناقشت الوزيرتان محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمشروعات قيد التنفيذ، حيث تم التأكيد على التنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وأكدت الوزيرتان، الحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز جهود توفير التدريب للشباب المصري، وبرامج بناء القدرات والتطوير الذاتي، بما يعزز جهود توفير فرص العمل، من خلال التعاون مع شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتمويلات التنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها 21.4 مليار دولار، تتنوع في العديد من القطاعات التنموية في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة.

 

IMG-20240314-WA0008
IMG-20240314-WA0008
IMG-20240314-WA0003
IMG-20240314-WA0003
IMG-20240314-WA0005
IMG-20240314-WA0005
IMG-20240314-WA0010
IMG-20240314-WA0010
IMG-20240314-WA0009
IMG-20240314-WA0009

مواد متعلقة

"شباب الخير" بالخارج يستمر في توزيع كراتين رمضان للأسر الأكثر احتياجًا بمصر

بهجت العبيدي: خالص العزاء في استشهاد الرهبان الثلاثة في جنوب أفريقيا

وزارة الهجرة تنظم الندوة التثقيفية الجامعية الأولى لأبناء المصريين بالخارج

قريبًا.. الإعلان عن أخبار سارة للمصريين في الخارج.. تفاصيل

استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تسهيل وتعزيز سبل الهجرة النظامية

معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية تمثل مصر في اجتماعات الكوميسا

الجريدة الورقية