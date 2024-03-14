وزيرة الهجرة تهنئ مارك جرجس الأول في شهادة الثانوية الإيطالية بعلم "الميكاترونكس"

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مارك جرجس، الأول في شهادة الثانوية الإيطالية في علم "الميكاترونكس".

ونشرت وزيرة الهجرة، على صفحتها الرسمية على الفيس بوك التهنئة قائلة: "كم واحد مننا يعرف إيه هو علم الميكاترونكس؟ طب نحب نقولكم إن ابننا مارك جرجس هو الأول في شهادة الثانوية الإيطالية في العلم ده السنة دي!

مش بقولكم المصريين دول - في حد ذاتهم - قوى ناعمة بجد! ألف مبروك يا مارك، وعقبال كل الشباب المصري المبشر بالأمل زيك إن شاء الله".

يذكر أن "الميكاترونكس" فرع من فروع الهندسة الحديث نسبيًا، ويجمع بين ثلاثة فروع للهندسة معًا في قسم واحد؛ وهي: البرمجة والكهرباء والميكانيكا.

وقد التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين من أجل تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية القائمة، وبرامج التعاون المستقبلية.