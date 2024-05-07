كهرباء مصر تعلن وقف تخفيف الأحمال خلال ساعات امتحانات المدارس

أعلنت الشركة القابضة الكهرباء، عن تعديل جدول تخفيف الأحمال ابتداءً من غدا 8 مايو وحتى 20 يوليو بسبب عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية، وجاء فى البيان الشركة القابضة لكهرباء مصر، على صفحتها الرسمية فيس بوك انه تم تعديل الميعاد ليصبح من 3 مساء وحتى الساعة 7 مساء لمدة لا تزيد عن ساعتين.

وزارة التربية والتعليم تطالب بوقف تنفيذ خطة الاحمال خلال امتحانات المدارس..

هذا وفقا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المتبعة حاليا، خلال فترة الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ 8 - 5 2024 إلى 20- 7 2024.

وحرصا على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناء على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل جدول تخفيف الأحمال ابتداءا من الغد 8 مايو وحتى 20 يوليو بسبب عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية، لتصبح من 3 حتى 7 مساء، موزعة على جميع مناطق الجمهورية، بحيث لا تزيد مدة الفصل عن كل منطقة عن ساعتين.

و أن أعلن مجلس الوزراء في يوليو 2023، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في البلاد، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، عبر قطع الكهرباء لفترات معينة بالتناوب على المناطق المختلفة، في ظل نقص الوقود والصعوبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للاستيراد، وفي فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.