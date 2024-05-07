يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، لمواجهة الاتحاد السكندري فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري، فيما كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غدا بمسابقة الدوري المصري.

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ويواجه الأهلي الاتحاد الذي يحتل المركز الـ5 في الترتيب برصيد 32 نقطة، وكان أوقف نزيف النقاط الجولة الماضية بالفوز على بلدية المحلة بهدفين لواحد، ومن المرتقب أن تشهد المباراة تنافسا كبيرا في ظل رغبة الاتحاد البقاء ضمن دائرة الأندية المعنية بالتأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية، وطموح الأهلي مواصلة نتائجه الجيدة واستغلال الفترة الرائعة التي يمر بها نجومه.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وعينة على نقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة الزحف نحو مقدمة جدول مسابقة الدوري الممتاز وللحفاظ على اللقب.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين حسهم على ضرورة الفوز للحفاظ على لقب بطولة الدوري واستعادة نغمة الانتصارات وتقديم العروض الجيدة مؤكدا على أهمية بطولة الدوري وضورة الحفاظ على الدرع في الجزيرة.

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وطالب كولر اللاعبين بضرورة الالتزام بالجوانب الخططية والنواحي التكتيكية واللعب بقوة والتسجيل مبكرا وامتلاك الكرة وعدم السماح للمنافس بالضغط على خط الدفاع وتمثيل خطورة على مرمي الفريق.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمود متولي.

في خط الوسط: أفشة، مروان عطية، إمام عاشور، كوكا، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، كريستو،حسين الشحات، رضا سليم،.

في خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء ، على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الأهلي في جدول دوري نايل

يكون فريق الأهلي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 13 مباراة، فيما تتبقى له 7 مباريات مؤجلة، لم يتم لعبها حتى الآن، حيث فاز فريق الأهلي في 8 مباريات و3 تعادلات وتم هزيمته مرتين،وسجل لاعبي النادي الأهلي 29 هدفاً، و دخلت في شباك الفريق 14 هدف.

ترتيب الاتحاد السكندري في جدول دوري نايل

أما بالنسبه لترتيب الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، فيكون في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نايل من خلال خوضه 20 مباراه حتى الآن ويكون لديه 32 نقطة، من خلال تحقيق 8 انتصارات و8 تعادلات، وحصوله على 4 هزائم، حيث سجل لاعبي الفريق 26 هدف، ودخلت في شباكه 24 هدفًا.