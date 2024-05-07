البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت اليوم في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيرةالاتحاد السكندري غدا الثلاثاء فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، فيما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري.

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ويبحث الأهلي عن مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز عندما يلتقي مع الاتحاد السكندري، وذلك بعد فوزه في المباراة الماضية على فريق الجونة بثلاثية نظيفة.

ويعلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه في مباراة اليوم، وسيعمل على اختيار التشكيل الأمثل الذي يمكِّنه من تحقيق أهدافه في المباراة.

وقبل مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري، يحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، ويمتلك المارد الأحمر 7 مباريات مؤجلة.

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وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، ويأمل في خطف نقطة على الأقل أمام الأهلي للاقتراب من المشاركة في بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل.

قائمة النادي الأهلي أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري

جاءت قائمة الأهلي أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز موسم 2023/2024 كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، عمر كمال، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل “كوكا”، إمام عاشور، كريم وليد.

خط الهجوم: رضا سليم، محمد مجدي أفشة، محمد الضاوي كريستو، حسين الشحات، أنتوني موديست، كهربا، وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

وتُنقل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري هذا الموسم.