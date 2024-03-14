"شباب الخير" بالخارج يستمر في توزيع كراتين رمضان للأسر الأكثر احتياجًا بمصر

بدأ فريق ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج في تنفيذ خطة عمل جديدة للتنمية فى توزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا داخل محافظات مصر.

وقال هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، رئيس مجلس امناء مؤسسه ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، إن الحمله ستبدأ بمحافظة القليوبية، ثم محافظة القاهرة (حي الأسمرات - حى بولاق أبو العلا- المطريه ) ثم الجيزة (حالات فرديه بمقر المؤسسة، ثم محافظة سوهاج، ثم محافظة بنى سويف، ثم محافظة الفيوم ثم الدقهلية، مستهدفين الأسر الأكثر احتياجا بإجمالى مستهدف 1500 أسرة".

وتابع “كمال”: "5000 مستفيد ب 8 محافظات من قطار ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية خلال 4 أيام حتى سحور اليوم الأول من شهر رمضان المُعظم هذه نماذج فعلية من رحلة خير قمنا بيها من يوم الخميس مساء إلى أمس فجرا الحمد لله بمصر، وتم وصول الخير لمتوسط 5000 مستفيد فى 8 محافظات بفضل الله شكراً لكل من وضع ثقته فينا

ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية".

وكان قد انطلق قطار "ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج، إلى محطة خير جديدة ضمن تجهيزات شهر رمضان المُعظم حيث كانت أولى رحلاته بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني، حيث قاموا بتجهيز الشحنة الثالثة لدعم أهلنا بغزة استجابه لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكاتف منظمات المجتمع المدني لدعم أهلنا فى غزه وكانت الشحنة عباره عن 500 كرتونه غذائية بإجمالى 1500 كرتونة مجموع الثلاث شحنات.