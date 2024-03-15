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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة: الفترة المقبلة ستشهد تحسين الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تهتم بشكل كبيربمواطنينا في الخارج ومطالبهم، بالإضافة الى حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات والمميزات والمحفزات لهم.

ونوهت وزيرة الهجرة، الى أن الفترة المقبلة ستشهد تضافر وتكثيف الجهود الوطنية بما يضمن تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والعمل على تقديم المزيد من المحفزات لهم، وهذا ما ستساهم فيه قواعد البيانات الصحيحة عن مواطنينا بالخارج والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل دقيق.

وأضافت وزيرة الهجرة أن جميع الجهات تتفق فيما بينها على أهمية المرحلة الحالية، والدور المحوري الذي يلعبه مواطنينا بالخارج على مختلف المستويات، وكذلك ما تتطلبه هذه المرحلة من بذل مزيد من الجهد والتحرك في سبيل تنفيذ التوجيهات الرئاسية والرؤية الوطنية التي تستهدف خلق ربط حقيقي بين مواطنينا بالخارج ووطنهم الأم، ويعد جزءًا أساسيا من عملية الترابط متمثل في مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية الوطنية لمواطنينا بالخارج والسعي الدائم لتطويرها والتحسين منها.


يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بممثلي وزارتي الخارجية والداخلية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في ضوء لجنة توحيد قواعد بيانات المصريين بالخارج والتي تترأسها وزارة الهجرة، والتي من شأنها تيسير التواصل معهم وضمان تعظيم الاستفادة من جهودهم ودمجهم في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
 

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