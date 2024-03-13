دراما رمضان 2024.. مسلسل الكبيرأوي 8 يتصدر محركات البحث عقب عرض الحلقة الأولى

تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن للفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد، التريند عبر منصة x "تويتر" سابقًا، ومؤشرات البحث على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب عرض ثاني حلقات العمل بشكل حصري على شبكة قنوات ON، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته أول أمس.

ويعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، الحلقة 3 على شاشة قناة ON العامة، عقب آذان المغرب مباشرة، ويعاد إذاعته بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباحًا، والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

و دارت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل في إطار كوميدي لايت حول عودة الكبير إلى المزاريطة من جديد بعد تحوله إلى عقلة اصبع ولكنه يواجه العديد من المواقف الكوميدية فيقوم بالقبض على طبازة ليكون اول الشمامين في قائمة تارجت الشمامة، ثم يواجه العديد من الأزمات فور علمه بأن جسده دخل في غيبوبة وتم الاستعانة بدكتور ربيع لإفاقته.

ثم تتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق، حيث ينشب صراع على العمودية بين أولاد الكبير" العترة، وجوني" بينما تقرر مربوحة إبلاغ أهالي القرية بموت الكبير، والذي يقرر بعدها الانتقام من أهل المزاريطة وتحويلهَم الشمامين.

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama، بالتزامن مع عرضه عبر منصة watch it.

وتدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويجسد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ثم يعيد للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للراحل إبراهيم نصر.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة كل من النجم أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، وإﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي.

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف والتي تظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي، والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.