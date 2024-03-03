دراما رمضان 2024.. مسلسل " حق عرب" للفنان أحمد العوضي حصريًا على قنوات ON

أعلنت الشركة المُنتجة لمسلسل " حق عرب" للفنان أحمد العوضي، موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة " أول أيام شهر رمضان 2024، ومن المقرر عرضه حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما.

وينتمى مسلسل " حق عرب" لفئة الـ 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الإنسانية من داخل الحارة الشعبية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، ويضم عدد كبير من النجوم بين جيلين من أهل الخبرة والشباب.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي شعبي، داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبدربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل عندما يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق، من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي.

كما يتعرض الفنان أحمد العوضي، خلال أحداث المسلسل لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع "رياض الخولي" من حادث تكشفه الأحداث.

يقدم المسلسل العوضي في دراما شعبية، تمتزج مع الإنسانية والرومانسية، و"الجدعنة"، وتشاركه الفنانة سلوى عثمان في بطولة العمل، وتجسد شخصية والدته، التي تدعمه دائمًا في التحديات التي يواجهها في حياته.

مسلسل "حق عرب"، من بطولة أحمد العوضى، ودينا فؤاد، ورياض الخولى، ووفاء عامر، ووليد فواز، ودنيا المصرى، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، ووفاء مكى، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

وكانت شركة سينرجى أطلقت البرومو الرسمي لمسلسل "حق عرب"، والذي سينافس في دراما رمضان 2024.