دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية صبا مبارك في "لحظة غضب"

تشارك الفنانة صبا مبارك في السباق الرمضاني المقبل 2024، في مسلسل " لحظة غضب" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، حضريًا على منصة watch it الإلكترونية،على أن يتم عرضه في النصف الثاني من الشهر الكريم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل "لحظة غضب" في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، حيث أثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك.

العمل ينتمى لفئة الـ15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

وتجسد صبا مبارك شخصية تدعى "يمنى" خلال أحداث العمل، تعمل شيف في أحد الفنادق الكبري وتعاني من سيطرة زوجها النرجسي شريف، وتتطور الأحداث وتأخذ منعطفا آخر، حيث تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات.

فيما يجسد محمد شاهين خلال العمل دور "مصطفى"، وهو شقيق زوج "يمنى"، التي تجسدها الفنانة صبا مبارك، والذى يحاول إيجاد شقيقه بعد اختفائه فى ظروف غامضة.

وظهر "شاهين" خلال بوستر المسلسل بلوك مختلف وشنب وشعر قصير.

ويعتبر المسلسل هو ثالث تعاون يجمع بين"صبا مبارك ومحمد شاهين" في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شاركا في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائي في "لحظة غضب".

العمل من بطولة" صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري"، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدأ التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما ينتمي بعضها لفئة مسلسلات الـ 15 حلقة.