الغائب الحاضر.. 3 أعمال فنية للفنان الراحل جميل برسوم في رمضان 2024

على الرغم من الرحيل المفاجئ للفنان القدير جميل برسوم، إلا إنه سيتواجد في السباق الرمضاني 2024، حيث يشارك في 3 أعمال دارمية، ويظهر بشخصيات مختلفة.

مسلسل فراوله، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالاحجار الكريمة ويساند "فراولة" التي تجسد شخصيتها الفنانة " نيلي كريم" في مشاكلها.

بالإضافة لدوره في مسلسل "عائلة بـ 100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب، حيث يجسد دور رجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

فضلًا عن مشاركته في مسلسل "المداح 4" يجسد دور دكتور في الرهبنة ، قارئ جيد في امور العفاريت و الغيبيات و يساعد المداح حمادة هلال دائمًا.

رحل الفنان القدير جميل برسوم، بشكل مفاجئ صباح اليوم، وذلك بعد يومين من تكريمه بالمهرجان الكاثوليكي للسينما، تاركًا أكثر من 100 عملًا فنيًا امتع من خلالهم جمهوره، وشيعت جنازة الفنان الراحل من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بدمنهور.

وكان آخر ظهور للفنان جميل برسوم قبل يومين خلال تكريمه في الدورة الـ72 وحصل على جائزة الأب يوسف مظلوم، وقال الراحل عن تكريمه: "كنت خايف أموت قبل ما أتكرم".

وأعلن خبر وفاة برسوم، الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

درس جميل برسوم، في المعهد العالي للزراعة بالبحيرة، لكنه تركه في السنة الثانية وقام بتحويل أوراقه للمعهد العالي للفنون المسرحية، واكتشف موهبته المخرج الكبير سمير العصفوري، ورشحه لبطولة رواية "هنري الرابع"، التي لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

شارك برسوم في العديد من العروض المسرحية في مسرح البلدية بمدينة دمنهور، وكان زميلًا دراسيًا للفنان محمود الحديني، حيث أكد الفنان الراحل فى تصريحات سابقة له أنه بذل مجهودًا كبيرًا فى بداية مشواره وأول أجر حصل عليه في المسرح 25 جنيها.

قدم برسوم، أول أعماله السينمائية في فيلم 85 جنايات، الذي تم إنتاجه عام 1993، ثم شارك فيما يقرب من 100عملًا فنيًا تنوع ما بين المسرح والدراما والسينما، منها أفلام "ولاد العم، الفيل الأزرق الكنز، اشتباك".