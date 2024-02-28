دراما رمضان 2024.. دياب يتصدر التريند بعد طرح برومو مسلسل "مليحة"

استطاع النجم دياب، أن يتصدر الترند فور طرح البوسترات الدعائية الخاصة بمسلسل "مليحة" الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني 2024، بجانب الفنانة ميرفت أمين، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

ويواصل فريق مسلسل "مليحة" الذي يتناول القضية الفلسطينية، العمل بشكلٍ مكثف، من أجل الانتهاء من تصويره حسب الجدول المحدد للعرض، حيث لم تفصلنا سوى أيام على الشهر الكريم.

تفاصيل مسلسل مليحة

وتدور أحداث المسلسل المكون من 15 حلقة، حول فتاة فلسطينية تدعى" مليحة" التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الظابط أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون العودة إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟

مسلسل " مليحة" من بطولة يشارك فى العمل بجانب الفنان دياب، نخبة كبيرة من الفنانين منهم ميرفت أمين، أمير المصري، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أنور خليل، رحاب الشناط، وديانا رحمة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار، وإنتاج شركة DS+، ومن إخراج عمرو عرفة.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل "مليحة" فى النصف الثانى من شهر رمضان الكريم عبر مجموعة قنوات CBC الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

يذكر أن القنوات الناقلة لمسلسل "مليحة" قد بدأت في الترويج للعمل الذي يعرض على شاشتها، حيث أعلنت قنوات الحياة وON وCBC، عن عرض المسلسل، ضمن خريطة مسلسلاتها في رمضان.

وكانت قد نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية بوستر مسلسل "مليحة"، وعلقت عليه: "انتظروا كوكبة من أقوى النجوم في مسلسل مليحة على "CBC" في رمضان شهر الفرحة".