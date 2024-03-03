دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي حصريًا على قنوات on 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024، على شبكة قنوات on، تزامنًا مع عرضه عبر منصة "Watch IT"، وسيتم الإعلان عن مواعيد عرض العمل قريبًا.

كما أعلنت الشركة المنتجة للعمل، نقل المسلسل حصريًا عبر قنوات ON، طوال أيام شهر رمضان، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

ويشهد مسلسل "الكبير أوى 8" هذا الموسم أحداثاً مثيرة، إذ تدور فى إطار كوميدى، وذلك بعد النجاح الذى حققه على مدار سبعة مواسم فى السباق الرمضانى، وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، وتستمر مغامرات الكبير وجونى وحزلقوم بأفكار جديدة.

ويظهر الفنان محمد سلام، خلال أحداث مسلسل الكبير أوى 8 بشخصية «هجرس»، مقدم برامج «ستاند آب كوميدى»، ويتنكر فى شخصية النجم جيم كارى فى فيلم «THE MASK».

وتدور أحداث العمل حول قيام «حزلقوم» بسرقة أحد البنوك، ويدخل «الكبير» فى أحداث خيالية مع شخصيات فيلم ديزنى، وتظهر خلاله الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف، كما تشهد قرية «المزاريطة» احتفالات بعيد الهالوين، كما تعلم «مربوحة» بحملها، ويدخل «الكبير» فى معاناة بسبب تغيرات حالتها المزاجية.

كما يظهر الفنان حاتم صلاح بدور «نفادى»، ويظهر فى احتفال القرية بالهالوين، ويذكر المشاهدين ببرنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج،حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي.