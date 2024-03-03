دراما رمضان 2024.. تفاصيل عرض أولى حلقات مسلسل "مليحة"

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعم القضية الفلسطينية من خلال مسلسل "مليحة" من بطولة النجمة ميرفت أمين، والفنان دياب، والذي يشارك ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

ومن المقرر عرض مسلسل "مليحة"، خلال النصف الثاني من شهر رمضان المقبل عبر قنوات الحياة، ON، CBC، حيث بدأت القنوات الناقلة للمسلسل في الترويج للعمل الذي يعرض على شاشتها.

وكانت نشرت الشركة المتحدة عبر صفحاتها الرسمية البوستر الرسمي لمسلسل " مليحة"، ضمن خريطة مسلسلاتها في رمضان 2024.

وتدور أحداث مسلسل "مليحة"، حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها عقب أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضي الحزين؟.

ويضم مسلسل “مليحة” عدد كبير من نجوم الفن منهم" دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاص، حنان سليمان، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.