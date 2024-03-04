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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

دراما رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل وبقينا اثنين لـ راميا يوسف

مسلسل وبقينا اتنين
مسلسل وبقينا اتنين

شاركت الفنانة رانيا يوسف في اللحظات الأخيرة في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "وبقينا اتنين"، حيث قررت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

يعرض مسلسل و"بقينا اتنين" للفنانة رانيا يوسف والفنان شريف منير، على شبكة قنوات cbc وcbc drama، والمسلسل ينتمي لفئة الـ 15 حلقة. 

وتدور أحداث العمل، في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيًا على كافة أطراف الأسرة.

كما تسرد أحداث المسلسل، علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهم. 

ويواصل نجوم مسلسل "وبقينا إتنين" تصوير باقي مشاهدهم في العمل المقرر عرضه بعد أيام قليلة تفصلنا على الشهر الكريم، حيث يتبقى لأبطال العمل يومين للانتهاء منه بشكل كامل ليدخل بعدها في مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

والعمل من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، ويضم عدد من نجوم الفن أبرزهم يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كي ميديا للإنتاج كريم ابو ذكرى.

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